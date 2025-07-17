Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αρκετά άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, μετά από σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές στο Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Σύμφωνα με την Avon και Somerset Police, το λεωφορείο μετέφερε 60-70 επιβάτες και κατευθυνόταν προς το σχολείο Minehead Middle School όταν σημειώθηκε το ατύχημα. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιβαινόντων έχει μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Οι Αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν «major incident», ένας όρος που χρησιμοποιείται για περιστατικά με σοβαρές συνέπειες που απαιτούν έκτακτο συντονισμό των σωστικών υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

