Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία αγόρασε δύο ακόμη πλωτά γεωτρύπανα για έρευνες υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη. Με τα νέα δύο σκάφη ο τουρκικός στόλος θα διαθέτει πλέον συνολικά έξι πλωτά γεωτρύπανα και η Τουρκία θα είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την κατοχή των εν λόγω μονάδων, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Τις προηγούμενες ημέρες, τουρκικό δημοσίευμα ανέφερε ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO αγόρασε δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα από τη Νορβηγία για έρευνες φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ένα από αυτά θα χρησιμοποιηθεί στη Λιβύη και το άλλο στα ανοικτά των ακτών του Τάσουτζου στη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας.

Την είδηση είχε δημοσιεύσει στις 7 Ιουλίου ο ειδικευμένος σε ναυτιλιακά θέματα ιστότοπος HaberDenizde.com, σύμφωνα με τον οποίο τα πλωτά γεωτρύπανα με την ονομασία West Draco και West Dorado ανήκαν στον στόλο της νορβηγικής Eldorado Drilling και θα τεθούν πλέον σε υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα πλωτά γεωτρύπανα του στόλου της TPAO.

Η TPAO φέρεται να κατέβαλε 245 εκατ. δολάρια για καθένα από τα δύο πλοία, τα οποία, αφού μεταφερθούν στην Τουρκία, θα περάσουν αρχικά από στάδιο συντήρησης και ελέγχου και στη συνέχεια θα σταλούν στις περιοχές όπου θα αναλάβουν δράση. Η Τουρκία διαθέτει ήδη τέσσερα πλωτά γεωτρύπανα που φέρουν τις ονομασίες: Fatih, Yavuz, Kanuni και Abdulhamid Han.

Πηγή: skai.gr

