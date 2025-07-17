Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια πάσχει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το πόρισμα που ανέγνωσε ο Λευκός Οίκος για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη για πρήξιμο που έχει στα κάτω άκρα και για μώλωπες που έχουν παρατηρηθεί κατά διαστήματα στα χέρια του, όπως δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Επικαλούμενη επιστολή από τον γιατρό του Τραμπ, η Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και υπερηχογράφημα στα πόδια του που «αποκάλυψαν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια... μια συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών».

«Επιπλέον, πρόσφατες φωτογραφίες του προέδρου έδειξαν μικρούς μώλωπες στο πίσω μέρος του χεριού του», δήλωσε η Λίβιτ. «Αυτό συνάδει με τον μικρό ερεθισμό των μαλακών ιστών από τη συχνή χειραψία και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού σχήματος καρδιαγγειακής πρόληψης».

The White House is attributing a large bruise on the back of President Donald Trump's right hand to him shaking hands. https://t.co/Nxg3WyL4NV — NBC News (@NBCNews) February 26, 2025

Τι είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Οι φλέβες είναι τα αγγεία που επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά. Ειδικά για τις φλέβες των κάτω άκρων αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουν ενάντια και στη βαρύτητα. Για να το επιτύχουν αυτό αφενός χρειάζονται τη βοήθεια των μυών, οι οποίοι με την κίνηση τους πιέζουν τις φλέβες και σαν αντλία ωθούν το αίμα προς τα πάνω και αφετέρου έχουν κατά μήκος τους βαλβίδες, οι οποίες μόλις περάσει το αίμα, φυσιολογικά κλείνουν και δεν επιτρέπουν να γυρίσει προς τα κάτω, ωθώντας το έτσι σταδιακά μέχρι την καρδιά. Όταν όμως αυτές οι βαλβίδες χαλάσουν, το αίμα επιστρέφει προς τα κάτω, λιμνάζει στα πόδια, η πίεση στο εσωτερικό των φλεβών αυξάνεται κι έτσι φουσκώνουν.

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια, σε πρώτο στάδιο, συμπτώματα όπως πρήξιμο, βάρος, κάψιμο, φαγούρα ή νυκτερινές κράμπες. Καθώς όμως το πρόβλημα συνεχίζεται, το τοίχωμα των φλεβών δεν αντέχει κι έτσι τελικά “ξεχειλώνουν” και δημιουργούνται οι λεγόμενοι κιρσοί, που αποτελούν το δεύτερο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας.

Το σημαντικότερο ρόλο για την δυσλειτουργία αυτή των βαλβίδων και να εμφανιστεί φλεβική ανεπάρκεια φαίνεται ότι παίζει η κληρονομικότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ξεκινά από νεαρή ηλικία. Άλλοι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση και εξέλιξη του προβλήματος είναι η ακινησία, είτε αφορά πολύωρη ορθοστασία είτε καθιστική ζωή, η ζέστη, η παχυσαρκία και ειδικά στις γυναίκες η εγκυμοσύνη, η εμμηνόπαυση και γενικά οι ορμονικές μεταβολές. Το κάπνισμα αν και δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στην δημιουργία των κιρσών, αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για εμφάνιση θρομβώσεων σε ασθενείς που έχουν ήδη πρόβλημα.

Θεραπεία

Η θεραπεία σε αρχικό στάδιο, όταν ο κίνδυνος επιπλοκών είναι μικρός και τα συμπτώματα δεν επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, μπορεί να είναι συντηρητική και βασίζεται κυρίως στη χρήση ελαστικής κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης. Όταν η φλεβική ανεπάρκεια βρίσκεται σε στάδιο όπου εμφανίζονται κιρσοί ωστόσο, αφενός τα συμπτώματα γίνονται εντονότερα αφετέρου αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών με σημαντικότερη και δυστυχώς συχνότερη τη θρόμβωση, την πήξη δηλαδή του αίματος που λιμνάζει στις φλέβες, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή.

Άλλες επιπλοκές είναι η αιμορραγία από ρήξη των διογκωμένων φλεβών και, σε τελικό στάδιο, η δημιουργία ελκών καθώς από την χρόνια αυξημένη πίεση εντός των φλεβών αρχίζει να αλλοιώνεται το δέρμα, το οποίο σκουραίνει, σκληραίνει και τελικά εξελκώνεται.

Πηγή: skai.gr

