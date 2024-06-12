Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα νέες κυρώσεις σε περισσότερες από 300 οντότητες και φυσικά πρόσωπα με στόχο να αποκόψει την πρόσβαση της Ρωσίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της στρατιωτικής παραγωγής για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων Κινέζων προμηθευτών εξαρτημάτων.

Η ανακοίνωση, μαζί με τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών και άλλων τεχνολογικών προϊόντων που επέβαλε το Υπουργείο Εμπορίου, έγινε την παραμονή της συνόδου κορυφής των ηγετών της «Ομάδας των Επτά» (G7) στην Ιταλία, όπου οι προσπάθειες να περιορισθεί η αυξανόμενη πολεμική οικονομία της Ρωσίας, θα είναι μείζον θέμα συζήτησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για την ικανότητα της Ρωσίας να προμηθεύεται προηγμένης τεχνολογίας ημιαγωγούς, οπτικό εξοπλισμό, λογισμικό και άλλα προϊόντα που απαιτούνται για την κατασκευή προηγμένων οπλικών συστημάτων παρά τις προηγούμενες κυρώσεις.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επιχειρήσεις και οντότητες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων προμηθευτών ηλεκτρονικών ειδών στην Κίνα, καθώς και εκείνων που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ευρώπη και την Καραϊβική. Η ενέργεια αυτή δεν περιορίζεται στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε τράπεζες στην Κίνα και σε άλλες χώρες όπου το Υπουργείο Οικονομικών έχει προειδοποιήσει ότι οι συναλλαγές με ρωσικές οντότητες θα μπορούσαν να αποκόψουν τα ιδρύματα από την πρόσβαση σε δολάρια.

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τροποποιεί τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί προηγουμένως σε ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των VTB και Sberbank, ώστε να συμπεριληφθούν υποκαταστήματα και θυγατρικές στην Κίνα, την Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, το Κιργιστάν και άλλες τοποθεσίες.

«Αυξάνουμε τον κίνδυνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συναλλάσσονται με την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και εξαλείφουμε τα μονοπάτια διαφυγής και μειώνουμε την ικανότητα της Ρωσίας να επωφελείται από την πρόσβαση σε ξένη τεχνολογία, λογισμικό εξοπλισμού και υπηρεσίες πληροφορικής», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν.

Ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πολλές μεγάλες τράπεζες έχουν αποσυρθεί από τις ρωσικές επιχειρήσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η νέα δευτερεύουσα αρχή του υπουργείου Οικονομικών για τις τραπεζικές κυρώσεις στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά η Μόσχα στρέφεται σε μικρότερα ιδρύματα με ασθενέστερα τμήματα συμμόρφωσης.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται για τον εντοπισμό αυτών των μικρότερων τραπεζών που εξακολουθούν να βοηθούν στη διεκπεραίωση συναλλαγών που βοηθούν τη στρατιωτική παραγωγή και επιστρατεύει τη βοήθεια των μεγάλων δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Οι νέες κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ανοίγουν επίσης ένα νέο μέτωπο, που θα προσπαθήσει να περιορίσει τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, στοχεύοντας οντότητες που εμπλέκονται σε τρία μεγάλα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου που η Ρωσία δραστηριοποιείται για να θέσει σε λειτουργία: τα έργα Obsky LNG, Arctic LNG 1 και Arctic LNG 3. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Gazprom Invest και άλλες κατασκευαστικές εταιρείες που συνδέονται με τα έργα, προμηθευτές εξοπλισμού και ναυπηγικές εταιρείες και οι διαχειριστές των επτά ρωσικών πλοίων LNG που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

