Το ΝΑΤΟ θα αναλάβει τον συντονισμό των παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, έναν ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει τον μηχανισμό σε ενδεχόμενη εκλογή του απρόβλεπτου - και συχνά επικριτικού - Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Εκτιμώ ότι οι υπουργοί θα εγκρίνουν σχέδιο που θα προβλέπει ότι το ΝΑΤΟ θα αναλάβει τον συντονισμό της (στρατιωτικής) βοήθειας και της εκπαίδευσης στην Ουκρανία», είπε ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε δημοσιογράφους, την παραμονή της διήμερης συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Τα μέλη του της Συμμαχίας εντείνουν τη δράση τους εναντίον των προσπαθειών της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσουν τις χώρες τους, σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ. «Οι σύμμαχοι λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα, προχωρώντας σε συλλήψεις και νομικές διαδικασίες εναντίον εχθρικών ενεργειών σε χώρες του ΝΑΤΟ – με κύρια χαρακτηριστικά (των ενεργειών) δολιοφθορές, πράξεις βίας, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση», είπε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα μας εμποδίσουν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

Οι χώρες του ΝΑΤΟ προσαρμόζουν τις πυρηνικές τους δυνάμεις στο σημερινό περιβάλλον ασφαλείας, επισήμανε ακόμα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.



Δήλωσε ότι οι τελευταίοι μήνες έφεραν επικίνδυνη πυρηνική ρητορική και περισσότερες πυρηνικές ασκήσεις από τη Ρωσία, ενώ και η Κίνα εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές ικανότητές της.



«Οι σύμμαχοι θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των πυρηνικών δυνάμεών μας στο σημερινό περιβάλλον ασφαλείας. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτή την διαδικασία», δήλωσε πριν από τη διήμερη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ.

«Περιμένω από τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ να εγκρίνουν σχέδιο ώστε η συμμαχία να ηγηθεί στον συντονισμό της βοήθειας και της εκπαίδευσης ασφάλειας στην Ουκρανία» ανέφερε.

«Η δράση της Ρωσίας δεν θα μας σταματήσει να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Σε συνεδρίαση της ομάδας πυρηνικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ οι σύμμαχοι θα συζητήσουν την προσαρμογή των πυρηνικών δυνατοτήτων μας στο τρέχον περιβάλλον ασφάλειας. Έχουμε κάνει πρόοδο στην προσαρμογή αυτή» επισήμανε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Τον Ιούνιο τα πρώτα μαχητικά F-35 κηρύχθηκαν από την Ολλανδία έτοιμα για την πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους όπλα στην Ευρώπη. Καθώς εξελίσσονται οι προκλήσεις, η πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ παραμένει η ίδια. Η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη του εξαναγκασμού και η αποτροπή της επίθεσης» τόνισε.

«Η πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ δεν είναι καινούργια. Είναι η ίδια εδώ και χρόνια» ανέφερε.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

