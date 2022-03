Δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα πολυώροφο κτίριο, στο ανατολικό Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και 70 άνδρες προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά στην οδό Γουάιττσαπελ Χάι. «Παρακαλούμε, αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η υπηρεσία.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην ίδια πλατφόρμα διακρίνονται φλόγες και καπνός να υψώνονται από το πολυώροφο κτίριο.

JUST IN: Fire at high-rise building in Whitechapel area of London. Glass panels reportedly seen plummeting to ground pic.twitter.com/iGUXUeZj6Z