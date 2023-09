Μεγάλη αύξηση θανάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών στη Βρετανία Κόσμος 13:25, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Καταγράφεται διπλασιασμός των θανάτων των οποίων τα αίτια συνδέονται με θερμοκρασίες τουλάχιστον 29 βαθμών Κελσίου μεταξύ του 1990 και του 2022