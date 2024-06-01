Εκλογές στην Ινδία: Σημαντικό προβάδισμα Μόντι δείχνουν τα exit poll

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ετοιμάζεται να κερδίσει μια τρίτη θητεία, διατηρώντας τα ηνία της χώρας, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο τέλος μιας ψηφοφορίας που διήρκησε έξι εβδομάδες.

Το κόμμα του Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) και οι σύμμαχοί του αναμένεται να λάβουν τουλάχιστον 355 έδρες στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, πολύ περισσότερες από την πλειοψηφία που έχει οριστεί στις 272 έδρες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή του CNN-News18.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

