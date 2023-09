NΥΤ: Ακατάλληλος να δικαστεί κατηγορούμενος για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου λόγω ψυχολογικών βλαβών - Υπέστη βασανιστήρια στο Γκουαντάναμο Κόσμος 13:14, 22.09.2023 linkedin

Οι γιατροί της αμερικανικής βάσης του Γκουαντάναμο διέγνωσαν ότι ο κατηγορούμενος υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες και ψυχωσικά συμπτώματα, όπως και παραληρηματική διαταραχή