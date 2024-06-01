Στις αρχές του 2000, ο Ρόμπερτ Πίκτον (Robert Pickton) είχε γίνει πρωτοσέλιδο στον Καναδά για δεκάδες φρικτές δολοφονίες γυναικών – ιερόδουλων και περιθωριοποιημένων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Πίκτον στραγγάλιζε τα θύματά του και τα τάιζε στα γουρούνια του. Το 2007 καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο 6 γυναικών, αν και ο ίδιος είχε καυχηθεί κάποτε ότι είχε σκοτώσει συνολικά 49 γυναίκες.
Στις 19 Μαΐου δέχθηκε επίθεση από συγκρατούμενό του, μέσα στη φυλακή όπου κρατείτο και χθες ο 74χρονος διαβόητος serial killer υπέκυψε στα τραύματά του, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.
