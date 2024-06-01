Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων αλλοδαπών που φιλοξενούνται σε δομή στο κέντρο της Λάρισας, έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του onlarissa.gr υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ανήλικοι «ήρθαν στα χέρια».

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εκτονωθεί το τεταμένο κλίμα, ενώ έγιναν και πέντε προσαγωγές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.