Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών στο κέντρο της Λάρισας – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στη δομή ανηλίκων

Τουλάχιστον πέντε προσαγωγές από την αστυνομία

Επεισόδια στη Λάρισα

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων αλλοδαπών που φιλοξενούνται σε δομή στο κέντρο της Λάρισας, έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του onlarissa.gr υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ανήλικοι «ήρθαν στα χέρια».

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εκτονωθεί το τεταμένο κλίμα, ενώ έγιναν και πέντε προσαγωγές.

Λάρισα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα επεισόδια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark