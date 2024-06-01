Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων αλλοδαπών που φιλοξενούνται σε δομή στο κέντρο της Λάρισας, έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του onlarissa.gr υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ανήλικοι «ήρθαν στα χέρια».
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εκτονωθεί το τεταμένο κλίμα, ενώ έγιναν και πέντε προσαγωγές.
