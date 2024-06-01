Basket League: «Περίπατο» με 84-71 στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός

«Καθάρισε» το μαχητικό Περιστέρι bwin με συνοπτικές διαδικασίες και πλέον στρέφεται στους τελικούς της Stoiximan Basket League ο Ολυμπιακός.

Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν μέχρι και με +23 στα τέλη της πρώτης περιόδου, με το Περιστέρι να μειώνει στους 5 (44-49) στο ημίχρονο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σοβαρεύτηκε στο δεύτερο μέρος και μα τρομερή άμυνα, επικράτησε 84-71 για το 2-0 στην ημιτελική σειρά των playoffs και την πρόκριση στους τελικούς.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να ολοκληρώνει το ματς με ένα εντυπωσιακό double-double 18 πόντων και 11 ριμπάουντ. Γέμισε την στατιστική του και ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου, με 11 πόντους, 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που ολοκλήρωσε και επίσημα τη φετινή ονειρική σεζόν σε πρωτάθλημα και Ευρώπη - έφτασε στο Final 4 του BCL - ξεχώρισε για ακόμα μία φορά ο Ράγκλαντ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Το ματς:

Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε με τους Ράγκλαντ, Μήτρου-Λονγκ, Κασελάκη, Ντάγκουμπιτς και Τόμπσον στην πεντάδα του, με τον Ολυμπιακό να εκκινεί με τους «κλασικούς» πέντε, Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και με το πόδι πατημένο στο «γκάζι», τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 14-0 σερί με πρωταγωνιστές τους Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ στο πρώτα 2,5 λεπτά του αγώνα.

Το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι για το Περιστέρι ήρθε στο 4:10’ με τρίποντο του Γουίλιαμς (4-16), με τους Πειραιώτες όμως να απαντούν με το ίδιο νόμισμα και χάρη στα τρίποντα των Γουόκαπ και Κάνααν έκαναν το 22-7 στο 5’! Μέσω της εκπληκτικής της άμυνας, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε πολλά και εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον και τον αιφνιδιασμό (12 στο 1ο δεκάλεπτο), και με τους Μιλουτίνοφ και Πίτερς να σκοράρουν κατά ριπάς (14/18 εντός πεδιάς στο δεκάλεπτο), ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο με το εντυπωσιακό +22 για το 35-13!

Και ενώ το μομέντουμ έδειχνε... τους Πειραιώτες, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, όχι μόνο δεν «λύγισε» από τη μεγάλη αυτή διαφορά, αλλά έκανε την αντεπίθεσή της στο δεύτερο δεκάλεπτο! Με τον Ολυμπιακό να έχει «βραχυκυκλώσει» επιθετικά και αμυντικά, αλλά και να υπάρχει ένταση και νευρικότητα εντός και εκτός παρκέ στους «ερυθρόλευκους», οι γηπεδούχοι κατάφεραν και «ροκάνισαν» τη διαφορά στους 13 (30-43) στο 15’, έχοντας μάλιστα πολυφωνία στην επίθεση. Ενδεικτικό είναι πως το πρώτο εντός πεδιάς για τον Ολυμπιακό ήρθε σχεδόν 4,30’ λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου.

Παρά τις... σποραδικές προσπάθειες του Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και τις υπόλοιπης front line του Ολυμπιακού, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του ματς, επιδιώκοντας μέσω της καλής και πιεστικής τους άμυνας να βρουν πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Με το δίδυμο των Τόμπσον και Ράγκλαντ να σκοράρουν και να συνεργάζονται υποδειγματικά, το Περιστέρι κατάφερε και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με μόλις 5 πόντους διαφορά για το 49-44 υπέρ του Ολυμπιακού!

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός βγήκε πολύ πιο σοβαρός και συγκεντρωμένος στο παρκέ του «Ανδρέας Παπανδρέου», με την ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου να λειτουργεί ευεργετικά για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι «καθάρισαν» το μυαλό τους. Με σύμμαχο την εξαιρετική και πιεστική τους άμυνα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν και ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, χάρη στο καλό ξεκίνημα των Παπανικολαου και Πίτερς (46-58) στο 23'. Μάλιστα, λίγο αργότερα, το τρίποντο του Γουόκαπ και το δίποντο του Κάαναν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +16 για το 48-64 στο 25', προτού Πουλιανίτης και Πίτερς «ανταλλάξουν» τρίποντα για το 51-67 ένα λεπτό αργότερα.

Με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται τα ομαδικά φάουλ του Περιστερίου, βρήκε εύκολους πόντους από την γραμμή με τους Πίτερς και Κάνααν στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, με τους Περιστεριώτες πάντως να μαζεύουν τη διαφορά με δύο ντράιβ του Ράγκλαντ στο τελευταίο λεπτό για το -13 και το 60-73 του δεκαλέπτου.

Έχοντας μια ασφαλής διαφορά υπέρ του, ο Ολυμπιακός έριξε το τέμπο του αγώνα, κάτι που αποτυπώνεται και από το επιμέρους σκορ 11-11 της τέταρτης και τελευταίας περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κινδύνεψαν ουσιαστικά ποτέ σε κανένα σημείο του δεκαλέπτου, φτάνοντας έτσι άνετα στη ροζ φύλλο αγώνα και την πρόκριση στους τελικούς των playoffs της Stoiximan Basket League με το τελικό 84-71.

Τα δεκάλεπτα: 13-35, 44-49, 60-73, 71-84.

