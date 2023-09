Βρετανία: Κήρυξε επίσημα τρομοκρατική οργάνωση τη Wagner

Η Βρετανία κήρυξε επίσημα την Παρασκευή τρομοκρατική οργάνωση τη Wagner , αφού το είχε εξαγγείλει την περασμένη εβδομάδα.

Το γεγονός αυτό καθιστά παράνομο το να είσαι μέλος της ή να την υποστηρίζεις.

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται ότι «η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) μετά από εντολή του Κοινοβουλίου την Τετάρτη (6 Σεπτεμβρίου).

⚡️ Great Britain has added "Wagner Group" to the list of terrorist organizations, the Ministry of Internal Affairs of the country reported.



From now on, London will consider membership of Wagner Group or active support of its activities a criminal offense with a potential… pic.twitter.com/PJ9BHLpaG9