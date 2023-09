Η Βρετανία απαγορεύει τα σκυλιά American XL bully, διασταύρωση πίτμπουλ και μολοσσών

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε σήμερα πως τα σκυλιά ράτσας American XL bully θα απαγορευτούν ως το τέλος της χρονιάς, λέγοντας πως τα ζώα αυτά είναι υπεύθυνα για σειρά σοβαρών επιθέσεων.

Τα σκυλιά American XL bully είναι ράτσα που προέρχεται από διασταύρωση άλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται πίτμπουλ και μολοσσοί. Τα σκυλιά αυτά είναι πιο σωματώδη και μυώδη και έχουν βαρύτερο σκελετό από τα πιτ μπουλ.

Ενας άνδρας σκοτώθηκε χθες, Πέμπτη, από επίθεση σκύλου στην κεντρική Αγγλία, η οποία πιστεύεται ότι έγινε από ένα σκύλο XL bully .

Πρόκειται για τον έβδομο θάνατο από επίθεση σκύλου που σημειώνεται φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανακοινώνοντας το μέτρο αυτό, ο Σούνακ δήλωσε πως «συμμερίζεται τη φρίκη του έθνους» για πρόσφατες επιθέσεις

«Είναι σαφές πως δεν πρόκειται για λίγους κακά εκπαιδευμένους σκύλους, είναι ένα μοντέλο συμπεριφοράς και δεν μπορεί να συνεχιστεί, δήλωσε ο Σούνακ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο ότι εργαζόμαστε επειγόντως πάνω σε τρόπους για να σταματήσουμε αυτές τις επιθέσεις και να προστατεύσουμε το κοινό» είπε.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ