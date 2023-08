Μισθοφόροι της Wagner παρέστησαν στην κηδεία του αρχηγού επιμελητείας (Δείτε βίντεο)

Ρώσοι μισθοφόροι συγκεντρώθηκαν την Τρίτη για την ταφή ενός εκ των στενών συνεργατών του Γεβγκένι Πριγκόζιν που σκοτώθηκε στη συντριβή του αεροσκάφους μαζί με τον επικεφαλής της Wagner στις 23 Αυγούστου.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer Legacy 600 με το οποίο ο Πριγκόζιν ταξίδευε στην Αγία Πετρούπολη από τη Μόσχα συνετρίβη βόρεια της Μόσχας με αποτέλεσμα να χάσουν και τα 10 άτομα που επέβαιναν, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων στελεχών της Wagner Ντμιτρι Ούτκιν και Βαλερι Τσεκαλωφ.

Στην κηδεία του Τσεκάλωφ στο νεκροταφείο Severnoye στην Αγία Πετρούπολη παρευρέθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ορισμένοι από τους οποίους το Reuters αναγνώρισε ως μισθοφόρους της Wagner και υπαλλήλους από την επιχειρηματική αυτοκρατορία του Πριγκόζιν.

