Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς κατηγόρησε σήμερα την Κίνα ότι προμηθεύει ή ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ρωσία με όπλα για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμο κατά την Ουκρανίας.

Η Βρετανία κατηγορεί για πρώτη φορά την Κίνα ότι δραστηριοποιείται για να προμηθεύσει με όπλα τη Ρωσία για να τα χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία. Οι δυτικές χώρες έχουν στείλει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που η Ρωσία άρχισε την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022.

Mιλώντας σε συνέδριο στο Λονδίνο, ο Σαπς είπε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι «στρατιωτική βοήθεια φθάνει τώρα ή θα φθάσει από την Κίνα στην Ρωσία για να καταλήξει στην Ουκρανία, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη».

Ο Σαπς δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του. Ωστόσο είπε ότι παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 64% στις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία και «καλύπτουν ο ένας τον άλλον».

«Πρέπει να ανησυχούμε γι’ αυτό, επειδή στις αρχές του πολέμου αυτού η Κίνα ήθελε να παρουσιάζεται ως ένας διαμεσολαβητής που έχει επιρροή» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σαπς.

Η Κίνα υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία, προμηθεύοντας την Μόσχα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τεχνολογία πυραύλων, δορυφορικές εικόνες και εργαλειομηχανές, είχαν δηλώσει τον περασμένο μήνα ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι το Πεκίνο δεν προμηθεύει όπλα, προσθέτοντας ότι «δεν συμμετέχει ούτε εμπλέκεται εν μέρει στην κρίση της Ουκρανίας».

Ο Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπου ο ίδιος και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εγκαινίασαν μια «νέα εποχή» εταιρικής συνεργασίας- η οποία διακηρύσσει την αντίθεσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σειρά θεμάτων ασφαλείας -και ανταλλαγής απόψεων σε όλα τα θέματα από το θέμα της Ταϊβάν και της Ουκρανίας.

Η Ρωσία και η Κίνα είχαν διακηρύξει μια σχέση «άνευ ορίων» λίγες μόλις μέρες πριν η Μόσχα ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά το Πεκίνο απέφευγε να προμηθεύει πραγματικά όπλα και πυρομαχικά για την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Ο Σαπς είπε ότι η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα έχουν ενθαρρυνθεί από την επικρατούσα επί ένα τέταρτο του αιώνα «δυτική δειλία» όπως την αποκάλεσε έναντι της καταστολής στο εσωτερικό και της επιθετικότητας στο εξωτερικό.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι ήρθε η στιγμή «να ξυπνήσει ο κόσμος» και αυτό σημαίνει ότι όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αρχίσουν να δαπανούν το 2,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

