Περισσότερους από 45 ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών θα υποδεχθεί την Πέμπτη στην κομητεία Όξφορντσιρ ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ για τη διεξαγωγή της τέταρτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC).

Η σύνοδος θα διεξαχθεί στην ιστορική έπαυλη Blenheim Palace, τόπο γέννησης του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Για πρώτη φορά σε σύνοδο της EPC, που φέρνει στο ίδιο τραπέζι όλες τις χώρες της γηραιάς ηπείρου, θα συμμετάσχουν επίσης το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η βρετανική κυβέρνηση τονίζει ότι η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την Ευρώπη, από τη ρωσική επιθετικότητα μέχρι το μεταναστευτικό.

Πέρα από δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας, θα διεξαχθούν ειδικές συζητήσεις επί τριών θεμάτων: τη μετανάστευση, την ενεργειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα, καθώς και την υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας.

Οι προηγούμενες τρεις σύνοδοι της EPC είχαν διεξαχθεί στην Τσεχία, στη Μολδαβία και στην Ισπανία.

Ο οικοδεσπότης κ. Στάρμερ είπε ότι η σύνοδος αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της στενότερης σχέσης του Ην. Βασιλείου με τους Ευρωπαίους γείτονες:

«Είπα ότι θα άλλαζα τον τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο συνδιαλέγεται με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με συνεργασία για την επίτευξη προόδου σε αυτές τις προκλήσεις της γενιάς μας και αυτή η δουλειά αρχίζει στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη».

