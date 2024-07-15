Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Κοπεγχάγη πιλοτικό πρόγραμμα που επιβραβεύει τους τουρίστες με οικολογική συμπεριφορά και δέλεαρ, δωρεάν φαγητό σε καλά εστιατόρια, ποτό ακόμα και σκι.

Στον αντίποδα της Βαρκελώνης καθώς και άλλων τουριστικών πόλεων που θέτουν σε εφαρμογή μέτρα με στόχο να βάλουν «φρένο» στον υπερβολικό τουρισμό, η πρωτεύουσα της Δανίας, προχωρά σε διαφορετική τακτική.

Το εθνικό συμβούλιο τουρισμού έχει εισαγάγει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει μια φιλική προς το κλίμα, βιώσιμη συμπεριφορά.

Από σήμερα, θα ανταμείβει όσους επιλέξουν να κάνουν ποδήλατο, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να κάνουν μια μικρή εργασία όπως κηπουρική ή αποκομιδή σκουπιδιών στο λιμάνι ή στα πάρκα της πόλης.

Τα άτομα που έρχονται με τα δικά τους επαναχρησιμοποιήσιμα φλιτζάνια καφέ μπορούν να περιμένουν να λάβουν δωρεάν καφέ σε επιλεγμένους χώρους, ενώ άλλα προνόμια καλής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν ένα δωρεάν κοκτέιλ σε μπαρ στον τελευταίο όροφο κτηρίου με θέα την πόλη ή επιπλέον χρόνο στο συγκρότημα τεχνητής πίστας σκι της πόλης.

Ο Mikkel Aarø-Hansen του επίσημου τουριστικού συμβουλίου Wonderful Copenhagen είπε ότι ελπίζει ότι η ιδέα θα λειτουργήσει ως έμπνευση για άλλες πόλεις να δημιουργήσουν μια πιο αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ τουριστών και ντόπιων.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός αντί να αποτελεί βάρος για το περιβάλλον θα μετατραπεί σε δύναμη θετικής αλλαγής», είπε. «Οι βασικοί μας στόχοι είναι να κάνουμε τα ταξίδια πιο βιώσιμα. Ωστόσο, θα το καταφέρουμε μόνο εάν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το μεγάλο χάσμα μεταξύ της επιθυμίας των επισκεπτών να συμπεριφέρονται με βιώσιμο τρόπο και της πραγματικής τους συμπεριφοράς». Πρόσθεσε ότι η πρόκληση ήταν «πιο περίπλοκη από όσο ακούγεται».

«Θέλουμε οι επισκέπτες να λαμβάνουν πιο συνειδητές, πιο φιλικές προς το κλίμα αποφάσεις και με αυτόν τον τρόπο να έχουν μια πιο ικανοποιητική ταξιδιωτική εμπειρία», πρόσθεσε η Aarø-Hansen.

Στον αντίποδα η Βαρκελώνη

Η Βαρκελώνη δεν είναι ο μόνος δημοφιλής τουριστικός προορισμός που λαμβάνει δραστικά μέτρα σε μια προσπάθεια να περιορίσει ή να ελέγξουν την ταξιδιωτική έκρηξη.

Οι ημερήσιοι ταξιδιώτες στη Βενετία πρέπει τώρα να πληρώσουν νέο φόρο 5 ευρώ, ενώ οι τουρίστες στο παλιό λιμάνι του Ντουμπρόβνικ κλήθηκαν πρόσφατα να αποφύγουν τη χρήση βαλιτσών που κυλούν ή να τις σηκώσουν, λόγω της φασαρίας που κάνουν όταν τους τραβούν στα πλακόστρωτα δρομάκια.

Η Μαγιόρκα, η Ίμπιζα και άλλα νησιά των Βαλεαρίδων εν τω μεταξύ έχουν θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ . Άλλοι προορισμοί πειραματίζονται με μια σειρά μεθόδων , από τέλη εισόδου έως περιορισμένες ζώνες επισκεπτών για τον έλεγχο της ροής.

Το CopenPay, το οποίο αρχικά θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Αυγούστου, θεωρείται από τις αρχές σαν ένα πιλοτικό έργο, το οποίο θα μπορούσε να επαναληφθεί και να επεκταθεί εάν είναι επιτυχές.

Αυτό μπορεί στο μέλλον να περιλαμβάνει την επιβράβευση των επισκεπτών που παίρνουν το τρένο και όχι το αεροπλάνο για να φτάσουν στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: skai.gr

