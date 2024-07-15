Οι Ουίνδσορ επανέρχονται: Στη Σαμόα ο Κάρολος, στο Γουίμπλεντον η Κέιτ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ανακούφιση και χαρά έχουν προκαλέσει στους φίλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας οι ενδείξεις πως ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον προχωρούν με θετικό τρόπο στην αντικαρκινική θεραπεία τους.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως οι Κάρολος και Καμίλα θα πραγματοποιήσουν τον Οκτώβριο επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία και στη Σαμόα, όπου ο Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει στη σύνοδο των αρχηγών κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί συνέστησαν να ματαιωθεί το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού που με βάση τον αρχικό σχεδιασμό θα περιλάμβανε επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους και στη Νέα Ζηλανδία.

Θα είναι το πρώτο ταξίδι του Καρόλου στο εξωτερικό μετά από τη διάγνωση καρκίνου στην αρχή του έτους.

Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη το βασιλικό ζεύγος επισκέπτεται τα νησιά της Μάγχης Τζέρσεϊ και Γκέρνσι.

Ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε επίσης την Κυριακή μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με το περιεχόμενο να μην αποκαλύπτεται.

Απηύθυνε επίσης επιστολή προς την εθνική ομάδα της Αγγλίας μετά από την ήττα στον τελικό του Euro, παροτρύνοντας προπονητή και παίκτες να κρατούν «το κεφάλι ψηλά» και τονίζοντας ότι η παρουσία τους στον τελικό ήταν «σπουδαίο επίτευγμα».

Την ίδια ώρα οι εφημερίδες κάνουν λόγο για «θριαμβευτική επιστροφή» η οποία «ζέστανε τις καρδιές του έθνους» σχολιάζοντας την παρουσία της Κέιτ Μίντλετον στον κυριακάτικο τελικό ανδρών του γκραν σλαμ τένις του Γουίμπλεντον.

Όπως αναφέρουν σε άρθρο τους οι Times, «μετά από μια ταραχώδη χρονιά… η ομάδα των Ουίνδσορ κάνει τη δική της αντεπίθεση σε μια μέρα αθλητικού δράματος».

Σημειώνεται επίσης ότι η πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ, ως πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ήταν παρών στον τελικό του Βερολίνου. Συνοδευόταν δε από τον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ.

Η παρουσία των δύο μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας στις σημαντικές αθλητικές αναμετρήσεις προκάλεσαν ένα κύμα συμπάθειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον «αδικημένο» μικρό πρίγκιπα Λούι που έμεινε σπίτι, με αίτημα «δικαιοσύνη για τον Λούι».



