Ανατροπή. Σύμφωνα με το CNN εγκληματολογική ανάλυση έδειξε πυροβολισμούς από έως και τρία όπλα κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το Σάββατο. Το FBI ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο 20χρονος δράστης έδρασε μόνος του.



Οι τρεις πρώτες βολές ήταν σύμφωνες με το υποτιθέμενο όπλο Α, οι επόμενες πέντε ήταν συνεπείς με το υποτιθέμενο όπλο Β και η τελική «ακουστική ώθηση» εκδόθηκε από ένα πιθανό όπλο Γ, σύμφωνα με ηχητική ανάλυση από τον Κάταλιν Γκρίγορας, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Μέσων Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Ντένβερ και Κόουλ Γουάιτκοτον, συνεργάτη στο ίδιο ίδρυμα.

Η ηχητική ανάλυση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 360 με 393 πόδια από το πόντιουμ του Τραμπ, σύμφωνα με τον ειδικό ιατροδικαστή Ρόμπερτ Μάχερα. Αυτό το συμπέρασμα ευθυγραμμίζεται με την ανάλυση του CNN ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε μια ταράτσα σε απόσταση 393 έως 492 πόδια από το πόντιουμ, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Δεν διευκρινίζεται εάν η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε στην κατοχή του 3 όπλα, ότι υπήρχαν ενδεχομένως συνεργοί ή εάν οι πυροβολισμοί τελικά προέρχονταν από τους ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας.

Νέο βίντεο δείχνει τον 20χρονο να παίρνει θέση στη σκεπή

Στο μεταξύ, νέο βίντεο από τα κρίσιμα λεπτά, πριν αρχίσει τους πυροβολισμούς ο 20χρονος με στόχο τον Ντόλαντ Τραμπ, έρχεται στη δημοσιότητα.

Πολίτες τον βλέπουν τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκεπή και παίρνει θέση ξαπλωμένος. Στο βίντεο ακούγονται, πολίτες να φωνάζουν: «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή»

Δείτε το βίντεο:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm — Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024

