Ελβετία: Τα μετρητά προτιμούν οι πολίτες παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Τα μετρητά παραμένουν το πιο ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής για επιχειρήσεις που συναλλάσσονται απευθείας με πελάτες, όπως τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόρια, και οι πληρωμές μέσω εφαρμογών όπως η Google Pay, έπονται.

Περίπου το 92% των εταιριών που έχουν επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται απευθείας με πελάτες στην Ελβετία, δέχονται μετρητά, ενώ 'μόνο' το 59% δέχεται πληρωμή μέσω εφαρμογών, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα ευρήματα της έρευνας της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank) έρχονται σε αντίθεση με την εμπειρία χωρών όπως η Σουηδία που εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο τη χρήση μετρητών.

Ωστόσο οι εφαρμογές σε κινητά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, με το επίπεδο αποδοχής τους να έχει αυξηθεί από το 41% που ήταν το 2021, και είναι τώρα περισσότεροι αποδεκτές από τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες στην Ελβετία.

Για τις ελβετικές εταιρίες που συναλλάσσονται με πελάτες από απόσταση --όπως διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ιμέιλ) ή τηλεφώνου-- οι τραπεζικές μεταφορές είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος αποδοχής πληρωμής και ακολουθούν τα τιμολόγια, και μετά τα μετρητά, σύμφωνα με την έρευνα.

Η διαθεσιμότητα και αποδοχή χρημάτων σε φυσική μορφή έχει γίνει πολιτικό θέμα στην Ελβετία, όπου τα χαρτονομίσματα είναι παραδοσιακά πολύ δημοφιλή ακόμα και για μεγάλες αγορές όπως αυτοκινήτων.

Διατυπώνονται ανησυχίες για περιθωριοποίηση νεώτερων και μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές πληρωμών ή κάρτες, την ώρα που ο αριθμός των καταστημάτων των τραπεζών και των ΑΤΜ μειώνεται.

Δύο δημοψηφίσματα για το θέμα της αποδοχής μετρητών με βάση την ελβετική παράδοση της άμεσης δημοκρατίας βρίσκονται αυτή την ώρα σε διάφορα στάδια έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα σχεδόν 200.000 υπογραφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

