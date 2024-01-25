Ύστερα από 150 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει με δανεισμό στη Γκάνα τα χρυσά αντικείμενα του βασιλιά Ασάντε που της ανήκουν και που μέχρι στιγμής βρίσκονται στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A) και στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, ανάμεσα στα 32 αντικείμενα που επιστρέφουν στο πλαίσιο συμφωνιών μακροπρόθεσμων δανειών είναι και η «χρυσή πίπα της ειρήνης».

Το Μουσείο Victoria & Albert (V&A) δανείζει 17 κομμάτια και τα 15 είναι από το Βρετανικό Μουσείο.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Γκάνας είπε ότι ελπίζει σε «μια νέα αίσθηση πολιτιστικής συνεργασίας».

Ορισμένα εθνικά μουσεία της Βρετανίας - συμπεριλαμβανομένου του V&A και του Βρετανικού Μουσείου - απαγορεύεται ρητά να επιστρέφουν μόνιμα τα κειμήλια και οι δανειακές συμφωνίες όπως αυτή θεωρούνται ως ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους.

Ωστόσο, από ορισμένα κράτη εγείρονται φόβοι πως αν αποδεχτούν τον δανεισμό υπονοούν ότι αποδέχονται την ιδιοκτησία της Βρετανίας.

Ο Tristram Hunt, διευθυντής του V&A, μιλώντας στο BBC δήλωσε πως τα χρυσά αντικείμενα είναι ισοδύναμα με τα δικά τους «Crown Jewels».

Για μεγάλο διάστημα του 19ου και 20ου αιώνα η Γκάνα υπήρξε βρετανική αποικία, ενώ ήταν η πρώτη χώρα της Αφρικής που κέρδισε την ανεξαρτησία της από την αποικιοκρατία, το 1957.

Τα αντικείμενα που θα δανειστούν, τα περισσότερα από τα οποία είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των πολέμων, περιλαμβάνουν ένα κρατικό σπαθί και χρυσά σήματα αξιωματούχων.

Αποτελούν το απόλυτο σύμβολο της βασιλικής κυβέρνησης Asante της Γκάνα και λόγω της παράδοσής τους πιστεύεται ότι είναι επενδυμένα με τα πνεύματα των πρώην βασιλιάδων Asante.

Πηγή: skai.gr

