Μ. Βρετανία: Σκληρή μάχη στο ντιμπέιτ Σούνακ-Στάρμερ

Επιχειρήματα, αλλά και σοφιστείες αντίλλαξαν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ και ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στο πρώτο ντιμπέιτ ενόψει εκλογών.Το βράδυ της Τρίτης, έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Μ. Βρετανία, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ εμφανίστηκαν στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV και «διασταύρωσαν τα ξίφη τους». Δεν πρόκειται για δημοσιογραφικό κλισέ.



Η μονομαχία είχε ενδιαφέρον, η συζήτηση είχε ροή, παράλληλοι μονόλογοι δεν έγιναν, Σούνακ και Στάρμερ είχαν μόλις 45 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν σε καθένα από τα δύσκολα ερωτήματα, ενώ συχνά ο ένας διέκοπτε τον άλλον για να εκφράσει αντεπιχειρήματα. «Ξεκάθαρο σχέδιο για ένα σίγουρο μέλλον» ήταν το σύνθημα του πρωθυπουργού Σούνακ, ενώ ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης παρέμεινε στο δικό του σύνθημα για «Αλλαγή» στη Μ. Βρετανία.

Δύο κόμματα με διαφορετικό DNA

Ξεκινώντας δυναμικά, ο Ρίσι Σούνακ έκανε ολίγη αντιπολίτευση στην …αντιπολίτευση και κατηγόρησε τον Κιρ Στάρμερ ότι προετοιμάζει σημαντικές αυξήσεις φόρων. «Αυτές οι εκλογές στο μέλλον και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσω να μειώνω τους φόρους» είπε ο Σούνακ απευθυνόμενος στον αντίπαλό του. «Αντιθέτως, εσείς θέλετε να μας επιβαρύνετε με νέους φόρους 2.000 λιρών κάθε χρόνο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν τις πολιτικές του Εργατικού Κόμματος και εκτιμούν ότι η επιβάρυνση είναι 2.000 λίρες για κάθε νοικοκυριό. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Οι Εργατικοί που σας φορολογούν, είναι στο DNA τους. Θα φορολογήσουν τη δουλειά σας, το αυτοκίνητό σας, τη σύνταξη σας…».



Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ επικαλέστηκε ένα άλλο κομμάτι του DNA των Εργατικών: την πεποίθηση ότι το κράτος πρέπει να προσφέρει για κοινωνική άνοδο μέσω της παιδείας, της εργασίας, της προσπάθειας. «Ο πατέρας μου ήταν εργάτης σε εργοστάσιο, η μητέρα μου ήταν νοσοκόμα» είπε ο ηγέτης των Εργατικών απευθυνόμενων στο κοινό. «Δεν είχαμε πολλά χρήματα και ξέρω τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου, γιατί αυτό συνέβαινε και σε κάποια στιγμή μας. Δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και εσείς και άλλος κόσμος…».



Όσο για την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή τις επικείμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ο Στάρμερ διευκρίνισε: «Θα αυξήσουμε συγκεκριμένους φόρους. Και έχουμε πει ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί. αναφερθεί στον ΦΠΑ για τα ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε να καταργήσουμε πλήρως το φορολογικό καθεστώς non-dom, καθώς θεωρούμε ότι και οι πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν φόρους…».

Περιμένουν λιγότεροι ή περισσότεροι;

Η βρετανική «μαύρη κωμωδία» θύμισε η συνεργασία επιχειρήσεων για τις τεράστιες λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), με τον πρωθυπουργό Σούνακ να προκαλέσει γέλωτες στο ακροατήριο, ισχυριζόμενος ότι σήμερα «περιμένουν λιγότεροι» για ένα ιατρικό ραντεβού. «Περιμένετε λίγο», τον διέκοψε ο ηγέτης των Εργατικών, «είχαμε 7,2 άτομα στις λίστες αναμονής και τώρα έχουμε 7,5 εκατομμύρια άτομα, θα ήθελα να μας εξηγήσω από πού κι ως πού περιμένουν λιγότεροι».



Ο Ρίσι Σούνακ δεν έχει την ψυχραιμία του και απάντησε, με απόλυτη σοβαρότητα: «Περιμένουν λιγότερο σε σχέση με τότε που περίμεναν περισσότεροι…».

Η Εθνική και οι διεθνές δίκαιο

Στο ζήτημα της μετανάστευσης ο πρωθυπουργός Σούνακ παρέμεινε ότι πρέπει να εγγραφεί το σχέδιο για την αποστολή μεταναστών στη Ρούντα έως και το ίδιο εξετασθεί η άδεια τους για τη χορήγηση ασύλου. Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για ένα «δαπανηρό θέαμα», το οποίο δεν υποστηρίζει. Απαντώντας ωστόσο σε ένα διευκρινιστικό ερώτημα, δήλωσε ότι θα εξέτασε τη δυνατότητα εμπλοκής μιας «τρίτης χώρας» στις διαδικασίες ασύλου, εφόσον αυτό θα γίνει με το διεθνές δίκαιο.



Η Ευκαιρία για τον Ρίσι Σούνακ να απαντήσει στο ερώτημα εάν η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρα -εξυπακούεται- και από τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο). Η τοποθέτηση του Βρετανού πρωθυπουργού: « Είμαι ξεκάθαρος. Κάθε φορά που επιλέγω την ασφάλεια της χώρας μας, όχι τη συμμετοχή μας σε ένα ξένο δικαστήριο…».



Η Ξεκάθαρη είναι όμως και η αντίστοιχη απάντηση του επικεφαλής των Εργατικών: «Ο Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από διεθνείς συμβάσεις και από το διεθνές δίκαιο που γίνεται σεβαστό σε όλον τον κόσμο…».



Στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου οι Εργατικοί προέρχονται με μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση του Yougov που έγινε αργά χθες το βράδυ, το κοινό βγάζει νικητή του τηλεοπτικού ντιμπέιτ «στα σημεία» τον Σούνακ με 51% έναντι 49% του Στάρμερ. Θα ακολουθήσει τουλάχιστον μία τηλεοπτική μονομαχία ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον επικεφαλής των Εργατικών. Κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο ντιμπέιτ θα γίνει στο BBC, περίπου μία εβδομάδα πριν από τις κάλπες.



(Reuters, APTN, AFP)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.