Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ρώτησε τις διαδικτυακές πλατφόρμες Pornhub, Xvideos και Stripchat ποια μέτρα λαμβάνουν για την προστασία των ανηλίκων και την πρόληψη της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Οι εταιρείες πρέπει να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν λάβει για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για ανηλίκους στο Διαδίκτυο και για την πρόληψη της διάδοσης παράνομου περιεχομένου και της έμφυλης βίας έως τις 4 Ιουλίου, ανέφερε η Επιτροπή.

