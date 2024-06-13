Νικητής της τηλεμαχίας ο Στάρμερ, σύμφωνα με τους θεατές του Sky News

Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο

Τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ ανέδειξε νικητή της δεύτερης τηλεμαχίας των διεκδικητών της πρωθυπουργίας στη Βρετανία το 64% των τηλεθεατών του Sky News το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ρίσι Σούνακ των Συντηρητικών είχε καλύτερη επίδοση από τον αντίπαλό του κατά το υπόλοιπο 36%.

Η δεύτερη αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ των δύο πολιτικών διεξήχθη χωρίς μεταξύ τους συζήτηση, αλλά με τον καθένα ξεχωριστά να απαντά σε ερωτήσεις της αρχισυντάκτριας πολιτικών θεμάτων του Sky News Μπεθ Ρίγκμπι και μελών του ακροατηρίου στην πόλη Γκρίμσμπι.

Το 56% των ερωτηθέντων έκριναν πιο αξιόπιστο αλλά και πιο συμπαθή τον κ. Στάρμερ, με τον ηγέτη των Τόρις να συγκεντρώνει 28% και 29% αντίστοιχα στα ίδια ερωτήματα.

Στην ερώτηση ποιος από τους δύο φάνηκε πιο κοντά στα προβλήματα των πολιτών, ο Κιρ Στάρμερ κέρδισε με 71% έναντι 13% του κ. Σούνακ.

Και στο ερώτημα ποιος είχε περισσότερο αέρα πρωθυπουργού, ο αρχηγός των Εργατικών κέρδισε ξανά με 50% έναντι 35%.

Ο σερ Κιρ κέρδισε επίσης την προτίμηση του κοινού στα ερωτήματα για το ποιος ήταν καλυτερος σε θέματα υγείας, νεολαίας και οικονομίας, αν και στο θέμα της φορολογίας νίκησε οριακά με 42% έναντι 41%.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ παραδέχθηκε ότι δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους που είχε θέσει ως προτεραιότητες όταν ανέλαβε την εξουσία, δηλαδή σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, η δημόσια υγεία και η οικονομία, αν και τόνισε πως έχει γίνει πρόοδος παρά δύο σπάνιες κρίσεις, την πανδημία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο κ. Στάρμερ φάνηκε να έρχεται σε αμηχανία όταν μέλος του ακροατηρίου τον χαρακτήρισε «πολιτικό ρομπότ» που δεν μοιάζει να πείθει τους ψηφοφόρους.

Στο επίμαχο θέμα της φορολογίας, που έχει μπει στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο σερ Κιρ απέρριψε τις προειδοποιήσεις Σούνακ περί μαζικών αυξήσεων φόρων από μια κυβέρνηση των Εργατικών. «Δεν υπάρχουν σχέδια αύξησης φόρων στο μανιφέστο μας για τους εργαζόμενους», είπε ο κ. Στάρμερ, που παρουσιάζει το πρωί της Πέμπτης το προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του αν αναλάβει την εξουσία είπε ότι δεν είναι οι δύσκολες αποφάσεις αλλά η επίδραση που θα έχει αυτό στα παιδιά του που είναι στην εφηβεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.