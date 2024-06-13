Ο Ρίσι Σούνακ δεν είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής και δεν ντρέπεται να το αποκαλύψει και δημόσια, πόσο μάλλον αν αυτό του δώσει κάποιες ψήφους ενόψει των βρετανικών εκλογών.

Ερωτηθείς από τη συντονίστρια της τηλεμαχίας του με τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στο Sky News, Μπεθ Ρίγκμπι, για το προηγούμενο παρατσούκλι του «Παίδαρος Ρίσι» και μετά την έκκλησή της να αποκαλύψει κάτι προσωπικό, που θα μπορούσε να κάνει τους ψηφοφόρους να τον αγαπήσουν, ο Σούνακ απάντησε:

«Πραγματικά κάνω απαίσια διατροφή επειδή τρώω τεράστια ποσότητα ζάχαρης και είμαι πολύ ανθυγιεινός από αυτή την άποψη, κάτι το οποίο συζητούσα με κάποιον νωρίτερα σήμερα. Ήταν εντελώς σοκαρισμένοι».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Έμειναν ειλικρινά έκπληκτοι για την ποσότητα Haribo (σ.σ. ζελεδάκια) και Twix κι όλα τα άλλα που καταναλώνω, ιδιαίτερα στη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός αναφέρεεται στη διατροφή του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τον περασμένο μήνα παραδέχτηκε ότι η φυσική του κατάσταση είχε υποστεί «πλήγμα» αφού έτρωγε συνεχώς τούρτες και σοκολάτες για να τον κρατήσουν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι γνωστό ότι του αρέσει να χρησιμοποιεί ποδήλατο γυμναστικής και επίσης κάνει διαλειμματική νηστεία, είπε στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα: «Η κανονική μου φυσική κατάσταση έχει υποστεί ένα μικρό πλήγμα αλλά περπατάω πολύ, αν μη τι άλλο, ωστόσο τρώω πάρα πολλή σοκολάτα στον δρόμο.

«Επειδή βγαίνουμε και μιλάω σε πολλούς ανθρώπους, αυτό με κρατά σε φόρμα για να διασχίζω τη χώρα και να μιλώ σε όσο το δυνατόν περισσότερους» είπε ο Σούνακ.

Στο προηγούμενο πόστο του ως υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας ο Σούνακ είχε αποκαλύψει, μιλώντας στο Times Radio, το πρόβλημα του εθισμού του στα γλυκά και τα ζαχαρωτά.

«Έχω γενικά μια ρουτίνα πριν από τους αγώνες, πριν από αναμετρήσεις, όταν είναι να βγω στο βήμα του κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, έχω πρόβλημα εθισμού στη ζάχαρη και συνήθως έχω μια Twix κι ένα κουτάκι Sprite, αν και προτιμώ την Coca Cola, αλλά τη φυλάω για μετά» είπε και πρόσθεσε:

«Μια Twix κι ένα κουτάκι Sprite, που η υπεύθυνη του γραφείου μου φροντίζει να βρίσκονται πάντα στο έδρανό μου στο Κοινοβούλιο, είναι αυτά που καταναλώνω για να παίρνω ενέργεια.»

Πηγή: skai.gr

