Πυραυλικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο, 129 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν

Εμπορικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι πύραυλος έπληξε το σκάφος σε απόσταση περίπου 129 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Άντεν της Υεμένης, ενώ έπλεε από τη Μαλαισία προς τη Βενετία της Ιταλίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Η Ambrey δήλωσε ότι εκτιμά πως το σκάφος συμβαδίζει με το «προφίλ στόχου των Χούθι».

Οι φίλα προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι επιτίθενται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανέφερε οτι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 98 ναυτικών μιλίων, ανατολικά του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.