Βρετανία: Αποσύρεται από την «κούρσα διαδοχής» της Τρας ο Μπεν Γουάλας, στηρίζει Μπόρις Τζόνσον

Ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία, παρά το γεγονός ότι θεωρείται εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των βουλευτών και των μελών των Τόρις.

Αντιθέτως, είπε ότι «κλίνει προς» το να παράσχει τη στήριξής του στον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει αρχίσει να βολιδοσκοπεί τους συναδέλφους του Βρετανούς βουλευτές ώστε να πραγματοποιήσει αυτό που χαρακτηρίζεται ως «η μητέρα όλων των πολιτικών επιστροφών

Ο κ. Γουάλας είπε ότι η επιλογή του νέου ηγέτη πρέπει να γίνει με γνώμονα την ενότητα του κόμματος, την προοπτική εκλογικής νίκης, αλλά και τη λαϊκή εντολή, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο κ. Τζόνσον που εξασφάλισε το 2019 τη μεγάλη αυτοδυναμία για λογαριασμό των Τόρις.

Ως Υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε, η απόφασή του για τη υποστήριξη υποψηφίου ηγέτη θα εξαρτηθεί και από τη δέσμευση στήριξης και χρηματοδότησης του υπουργείου του και την ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

As the Party starts the process of looking for a new leader, I would like to put on the record that I will not be letting my name go forward as a candidate. I am privileged to be the UK Defence Secretary and the current threat requires stability in that office.