Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το μέλλον της Υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν στην κυβέρνησή του φέρεται να εξετάζει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, μετά από τις χαρακτηριζόμενες ως «εμπρηστικές» τοποθετήσεις της αναφορικά με τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στη Βρετανία.

Οι τοποθετήσεις της Υπουργού Εσωτερικών καταδικάζονται από στελέχη των Τόρις σε ομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρουν βρετανικά ρεπορτάζ, πολλοί βουλευτές των Τόρις θεωρούν ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παραμονή της στην κυβέρνηση. Ορισμένοι μάλιστα διακινούν τη θεωρία ότι η υπουργός επιδιώκει την αποπομπή της ώστε να εμφανιστεί ως εκ νέου διεκδικήτρια της ηγεσίας των Τόρις, έχοντας τη στήριξη της πιο δεξιάς πτέρυγας του κόμματος, η οποία τη στηρίζει και στην τρέχουσα υπόθεση.

Η κα Μπράβερμαν έχει κάνει επανειλημμένως λόγο για «πορείες μίσους» και σε άρθρο στους Times που έχει προκαλέσει σφοδρότατη κριτική αναφέρθηκε σε «όχλο» με διασυνδέσεις με τη Χαμάς, κατηγορώντας παράλληλα την αστυνομία για μεροληψία υπέρ συγκεκριμένων ομάδων διαδηλωτών.

Ερωτηθείς σχετικά το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ είπε ότι «δεν είναι λέξεις που θα χρησιμοποιούσα ο ίδιος», ενώ ο Υφυπουργός Παιδείας Ρόμπερτ Χάλφον απέφυγε να επιβεβαιώσει πως ο πρωθυπουργούς έχει ακόμα εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της υπουργού.

Την Πέμπτη Ντάουνινγκ Στριτ είχε πει πως ο Πρωθυπουργός Σούνακ έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Σουέλα Μπράβερμαν, αλλά παραδέχθηκε πως είχαν ζητηθεί αλλαγές στο άρθρο, αίτημα που αγνοήθηκε από την Υπουργό Εσωτερικών. Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου πρόσθεσε ότι η περίπτωση «ερευνάται».

Το Εργατικό Κόμμα έσπευσε να ζητήσει την αποπομπή της κας Μπράβερμαν από την κυβέρνηση, επικαλούμενο πέρα από το ανάρμοστο των δηλώσεών της και άρθρο του υπουργικού κώδικα διαγωγής που ορίζει πως σημαντικές παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν την πλήρη έγκριση του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

