Την Πέμπτη θα προσεγγίσουν τη Ρώμη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους

Εκπρόσωποι του ιταλικού "κινήματος των τρακτέρ" ανακοίνωσαν ότι από την Πέμπτη θα αρχίσουν να πλησιάζουν, με σειρά κινητοποιήσεων, στη Ρώμη, και ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα οργανώσουν μεγάλη διαδήλωση, πάντα στην Αιώνια Πόλη.

Παράλληλα, κινητοποίηση αναμένεται να οργανωθεί και στο Σανρέμο, έξω από την Γένοβα, όπου αύριο ξεκινά το Ιταλικό Φεστιβάλ Τραγουδιού το οποίο μεταδίδεται από τη δημόσια τηλεόραση της Rai.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από την Ιαπωνία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις και υπογράμμισε:

"Συναντήσαμε τους αγρότες, έναν τομέα στον οποίο αφιέρωσα πάντα τη μέγιστη προσοχή. Το αποδεικνύουν τα γεγονότα, η αύξηση των κονδυλίων στους κρατικούς προϋπολογισμούς, η επαναδιαπραγμάτευση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με αύξηση των πόρων για τη γεωργία από πέντε σε οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ".

"Καταβάλλαμε προσπάθειες για τα καύσιμα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε υποστηρίζοντας τα άριστα γαστρονομικά μας προϊόντα, όπως με την απόφαση για απαγόρευση των λεγόμενων συνθετικών τροφίμων", πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

H Mελόνι τόνισε τέλος, ότι "μπορούν πάντα να γίνουν περισσότερα και καλύτερα πράγματα" και ότι είναι έτοιμη να ακούσει τα αιτήματα των αγροτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

