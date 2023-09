Βρετανία: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εντοπίστηκε «ύποπτο αντικείμενο» Κόσμος 13:57, 13.09.2023 linkedin

Αμέσως σήμανε συναγερμός στον Terminal 4 ο οποίος και εκκενώθηκε- Τελικά το αντικείμενο αναγνωρίστηκε ως «μη ύποπτο»