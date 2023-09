Τρόμος στις ΗΠΑ: 13η ημέρα ανθρωποκυνηγητού για τον δραπέτη στην Πενσιλβάνια - «Άρπαξε τουφέκι» - «Είναι επικίνδυνος», λέει η αστυνομία - Δείτε βίντεο

Τα σχολεία κοντά στη Φιλαδέλφεια, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ανέστειλαν τη λειτουργία τους για μία ακόμη φορά χθες Τρίτη και οι αρχές της πολιτείας Πενσιλβάνια ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς αναζητούν για 13η ημέρα έναν “επικίνδυνο” δραπέτη φυλακών ο οποίος πλέον είναι “οπλισμένος”.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτού του ανθρωποκυνηγητού, το οποίο φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τις αμερικανικές αρχές.

Ο Ντανέλο Καβαλκάντε, ένας Βραζιλιάνος 34 ετών, δραπέτευσε στις 31 Αυγούστου από φυλακή της κομητείας Τσέστερ στην Πενσιλβάνια, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον φόνο της πρώην φίλης του τον Απρίλιο του 2021. Η φυλακή αυτή βρίσκεται περίπου 40 λεπτά νότια της περιοχής όπου επικεντρώνονται τώρα οι έρευνες.

Ο Καβαλκάντε εισέβαλε τη Δευτέρα το βράδυ σε σπίτι στο Σάουθ Κόβεντρι, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας, από όπου άρπαξε “τουφέκι το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ”, δήλωσε ο Τζορτζ Μπίβενς της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβόλησε εναντίον του δραπέτη χωρίς να τον τραυματίσει την ώρα που διέφευγε.

“Ο Καβαλκάντε θεωρείται οπλισμένος και εξαιρετικά επικίνδυνος”, υπογράμμισε, ενώ διευκρίνισε ότι το τουφέκι είναι εξοπλισμένο "με σκόπευτρο και φακό”.

