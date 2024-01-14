Αλβανία: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο κεντρικό τμήμα της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην κεντρική Αλβανία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ελμπασάν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13 χιλιόμετρα.

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι στη 01:17 (ώρα Ελλάδος), καταγράφηκε σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, το επίκεντρο της οποίας εντοπίζεται 125 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

