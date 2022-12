Αποφυλακίστηκε στη Βραζιλία διεφθαρμένος πολιτικός - Είχε χρηματιστεί για το Μουντιάλ του 2014 και τους Ολυμπιακούς του '16

Ο Σέρζου Καμπράλ, ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο που κατηγορήθηκε πως δωροδοκήθηκε για τα έργα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2014 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, βγήκε από τη φυλακή χθες Δευτέρα, έπειτα από έξι χρόνια, και τέθηκε σε κατ’ οίκον κράτηση.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από τη βραζιλιάνικη τηλεόραση διακρίνεται ο 59χρονος να μετάγεται από τη φυλακή της Νιτερόι σε κατοικία στο Ρίο, όπου θα φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Ο «κανόνας του 5%» στις μίζες

Ο πρώην κυβερνήτης καταδικάστηκε για 23 υποθέσεις να εκτίσει πάνω από 425 χρόνια κάθειρξη. Αλλά δεν έχει ακόμη εκδικαστεί η έφεσή του.

Σύμφωνα με εισαγγελικούς λειτουργούς, σε κάθε διαγωνισμό για δημόσια έργα τηρείτο ο «κανόνας του 5%» που έπρεπε να καταβάλλονται δωροδοκίες, μη εξαιρουμένης της σύμβασης για την ανακαίνιση του μυθικού σταδίου Μαρακανά για το Μουντιάλ.

Φέρεται να αγόρασε κοσμήματα και άλλα είδη πολυτελείας με τα χρήματα που καταχράστηκε. Φέρεται επίσης να ξόδεψε μέρος του ποσού για μαθήματα ιππασίας του γιου του.

Ο πρώην κυβερνήτης, σύμβολο της διαφθοράς στη Βραζιλία, ήταν ο τελευταίος που παρέμενε φυλακισμένος στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν γνωστές με την ονομασία Lava Jato («πλύσιμο αυτοκινήτου εξπρές»), σύμφωνα με δημοσιεύματα.

