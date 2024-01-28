Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα ταυτόχρονα τρεις δορυφόρους για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τον πύραυλο μεταφοράς δορυφόρων Simorgh, που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας δορυφόρος βάρους 32 κιλών και δύο νανοδορυφόροι κάτω των 10 κιλών ο καθένας εστάλησαν σε ελάχιστη τροχιά 450 χλμ, με τους δύο μικρότερους να προορίζονται για δοκιμές, μεταξύ άλλων, της τεχνολογίας γεωτοποθεσίας. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος, που ονομάζεται "Mahda" και κατασκευάστηκε από την ιρανική Διαστημική Υπηρεσία, έχει στόχο να δοκιμάσει την ακρίβεια του πυραύλου Simorgh στη μεταφορά πολλαπλών φορτίων στο Διάστημα.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, το Ιράν έθεσε σε τροχιά τον δορυφόρο Sorayya με πύραυλο που κατασκευάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημιουργώντας ανησυχίες μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων ότι η τεχνολογία οχήματος διαστημικής εκτόξευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Χθες το Ιράν απέρριψε την καταδίκη από την πλευρά ευρωπαϊκών χωρών της εκτόξευσης του δορυφόρου Sorayya, λέγοντας ότι η τεχνολογική εξέλιξη στην αεροδιαστημική για ειρηνικούς σκοπούς είναι νόμιμο δικαίωμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

