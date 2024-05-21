Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε επισημάνει ότι είχε πραγματοποιήσει επιδρομή, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Αρχή.

«Επτά νεκροί και εννέα τραυματίες από σφαίρες της κατοχής στη Τζενίν, ανάμεσα στους οποίους δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση», επεσήμανε σε σύντομο μήνυμά του στο Telegram το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ των νεκρών Παλαιστίνιων είναι και ένας χειρουργός, δήλωσε ο διευθυντής του κυβερνητικού νοσοκομείου της Τζενίν, εξηγώντας ότι αυτός σκοτώθηκε κοντά στον χώρο του νοσοκομείου.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι οι δυνάμεις του «ξεκίνησαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν και επιτέθηκαν σε ενόπλους στην περιοχή».

Στη Δυτική Όχθη η βία έχει οξυνθεί εδώ και δύο χρόνια και επιδεινώθηκε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά, μετά το ξέσπασμα του πολέμου τουλάχιστον 509 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή εβραίους εποίκους. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή πλευρά από Παλαιστίνιους είτε στη Δυτική Όχθη είτε στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

