Πτωτικό άνοιγμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ακολουθώντας τις απώλειες στις ασιατικές αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, με την άνοδο στις μετοχές υγείας να υπεραντισταθμίζεται από τις απώλειες στις τράπεζες και τις εταιρίες κοινής ωφελείας.

Οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) και τα οικονομικά αποτελέσματα του κολοσσού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Nvidia.

