«Ράγισε» η καρδιά της πριγκίπισσας Βεατρίκη όταν πληροφορήθηκε ότι ο «playboy» πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μαϊάμι, πιθανότητα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Ο Πάολο Λουίντζι, σύμφωνα με τη Daily Mail ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και το τζόγο ενώ φέρεται να είχε πολλά χρέη και ήταν έρμαιο τοκογλύφων.

Η Βεατρίκη είναι κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον. Ξεκίνησε να βγαίνει με τον Λιούζιο το 2005, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος στα 24, αλλά το ζευγάρι χώρισε το 2006.

Παρά το γεγονός ότι πέρασαν χρόνια από τον χωρισμό τους, η Βεατρίκη είναι συντετριμμένη από την είδηση ​​του θανάτου του, ενώ σύμφωνα με την The Sun, ποτέ δεν τον ξεπέρασε.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει επίσημα γνωστή καθώς αυτό αντίκειται στη νομοθεσία της Φλόριντα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου ο Πάολο Λιούζο εργαζόταν ως σύμβουλος Τέχνης και δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Ζούσε σε διαμέρισμα κοντά από το ξενοδοχείο όπου εντοπίστηκε νεκρός, στις 7 Φεβρουαρίου.

Η σορός του μεταφέρθηκε στη γενέτειρά του, το Λονγκ Άιλαντ και η κηδεία του τελέστηκε στις 16 Φεβρουαρίου. Ο αξιωματικός Μάικλ Βέγκα δήλωσε: «Ερευνήθηκε ως θάνατος που οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε εξέλιξη».

Φίλος του Λιούζο δήλωσε μετά τον θάνατό του: «Ο Πάολο δεν τα πήγαινε καλά σε προσωπικό επίπεδο. Αγαπούσε τα πάρτι και τον τζόγο. Είχε αρχίσει να κάνει χρήση πολλών φαρμακευτικών ναρκωτικών αρχικά αλλά αυτό αργότερα οδήγησε στην κοκαΐνη και σε σκληρότερα ναρκωτικά. Δανειζόταν πάντα χρήματα για να πληρώνει παλαιά δάνεια. Ήταν ένας φαύλος κύκλος».

Ο Λιούζο είχε συλληφθεί στο παρελθόν στην Αυστραλία για μια σειρά αδικημάτων συμπεριλαμβανομένης της κατοχής κοκαΐνης.

Συνελήφθη στη Χρυσή Ακτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2009, αφού συνετρίβη ένα μαύρο αυτοκίνητο ενοικίασης Audi αξίας 90.000 δολαρίων στα φανάρια.

Το αμφιλεγόμενο παρελθόν του ξεκίνησε το 2002 όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία συμφοιτήτριας του στο Κολλέγιο του Τιμίου Σταυρού.

