Αριζόνα: Κατηγορίες για 18 πρόσωπα, μεταξύ τους ο Τζουλιάνι, για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 υπέρ του Τραμπ

Η δικαιοσύνη της Αριζόνας απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 18 προσώπων για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας.

Μεταξύ των 18 αυτών προσώπων είναι ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του Τεντ Γκούντμαν.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για συνωμοσία με στόχο να δοθούν οι εκλέκτορες της πολιτείας στον Τραμπ, αν και ο Μπάιντεν κέρδισε στην Αριζόνα το 2020 με μικρή διαφορά.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να άσκησαν πίεση στο Εποπτικό Σώμα της κομητείας Μαρικόπα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία της Αριζόνας, όπως και στον τότε κυβερνήτη της πολιτείας Νταγκ Ντούσι για να αλλάξουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο γενικός εισαγγελέας της Αριζόνας, μιας πολιτείας κλειδί και για τις φετινές προεδρικές εκλογές, διευκρίνισε ότι κατηγορίες έχουν απαγγελθεί εναντίον 11 τοπικών στελεχών των Ρεπουμπλικάνων -που δήλωσαν ότι ήταν εκλέκτορες του Τραμπ- καθώς και εναντίον άλλων επτά προσώπων εκτός πολιτείας.

Σύμφωνα με την Washington Post, μεταξύ των επτά αυτών προσώπων είναι ο πρώην προσωπάρχης του Τραμπ, ο Μαρκ Μέντοους, οι δικηγόροι Τζίνα Έλις και Τζον Ίστμαν, ο σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου Μπόρις Έπσταϊν, όπως και ο Τζουλιάνι.

Εναντίον του Τραμπ δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά αναφέρεται στο κατηγορητήριο ως ένας εκ των συνωμοτών.

Ο Μπάιντεν κέρδισε σε αυτή τη νοτιοδυτική πολιτεία με λίγες περισσότερες από 10.000 ψήφους διαφορά από τον Τραμπ, όμως πολλά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος έκαναν λόγο, χωρίς να παρουσιάσουν στοιχεία, για νοθεία.

Παρά την ήττα του Τραμπ στην Αριζόνα, οι εκπρόσωποί του υπέγραψαν έγγραφα τα οποία πιστοποιούσαν τη νίκη του.

Μετά το Μίσιγκαν, τη Τζόρτζια και τη Νεβάδα, η Αριζόνα είναι η τέταρτη πολιτεία που διώκει ποινικά πρόσωπα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν εναλλακτικό κατάλογο εκλεκτόρων.

Ο Μέντοους, ο Τζουλιάνι, η Έλις και ο Ίστμαν κατηγορούνται και στην Τζόρτζια για αντίστοιχη υπόθεση, με τη δικαιοσύνη της πολιτείας αυτής να έχει απαγγείλει κατηγορίες και εναντίον του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

