Τουρκικές διπλωματικές πηγές: Ένας Τούρκος πολίτης με διπλή υπηκοότητα σκοτώθηκε στις συγκρούσεις Ισραήλ - Χαμάς Κόσμος 15:29, 12.10.2023

Νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή πρεσβεία στην Άγκυρα ανέφερε ότι ένας Τούρκος υπήκοος σκοτώθηκε και ένας ακόμη αγνοείται μετά την αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση στην ισραηλινή επικράτεια