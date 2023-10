Deutsche Welle: Ο Ερντογάν θέλει ρόλο διαμεσολαβητή στη Γάζα, αλλά δεν μπορεί να τον έχει Κόσμος 15:52, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι πιθανότητες επιτυχίας ενός ενδεχόμενου διαμεσολαβητικού ρόλου του τούρκου προέδρου είναι μικρές, εκτιμά ο τούρκος πολιτικός επιστήμονας Ιλχάν Ουζγκέλ