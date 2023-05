Κυρία μπαίνει με το ποδήλατό της κατά λάθος στο Giro d'Italia και το πλήθος την επευφημεί (viral video)

Ένα αστείο στιγμιότυπο από τον ποδηλατικό γύρο της Ιταλίας κάνει τον γύρο… του διαδικτύου.

Σε ένα σημείο της διαδρομής του Giro d'Italia, κάπου σε ένα χωριό, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στις άκρες του δρόμου, περιμένοντας τους ποδηλάτες.

Εκεί όμως που περίμεναν να περάσει από μπροστά τους ο Geraint Thomas, ξαφνικά μπαίνει στη διαδρομή μία κυρία με το ποδήλατό της.

When you accidentally join the Giro d'Italia 😅



