Ένα εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές από επίθεση νότια της Υεμένης και οι δυνάμεις του συνασπισμού παρέχουν υποστήριξη σε αυτό, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Ένα πλοίο με σημαία Μπαρμπέιντος αμερικανικής πλοιοκτησίας επλήγη από φορέα που παρουσιάστηκε ως το "Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης" και διατάχθηκε να αλλάξει ρότα, ανέφερε χωριστά η βρετανική ασφαλιστική εταιρία Ambrey.

Σύμφωνα με αμυντικό αξιωματούχο των ΗΠΑ, καπνός θεάθηκε να βγαίνει από ένα πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπαρμπέιντος, το True Confidence, ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης κοντά στο Άντεν.

"Η Ambrey παρατήρησε ένα στρατιωτικό πλοίο του ινδικού ΠΝ να πλέει σε κοντινή απόσταση από την τελευταία γνωστή θέση του εν λόγω πλοίου (...) Περαιτέρω αναφορές δηλώνουν πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη", ανέφερε, προσθέτοντας πως μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στη νότια Υεμένη, ανέφερε.

Αγνούνται ναυτικοί του πλοίου

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε στο Reuters πως μια σωστική λέμβος θεάθηκε επίσης στη θάλασσα κοντά στο πλοίο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ναυτιλιακή πηγή δήλωσε πως τρία μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου αγνοούνται και άλλα τέσσερα έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η πηγή, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, πρόσθεσε πως το πλοίο φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί.

Μαχητές Χούθι στην Υεμένη έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο. Λένε πως ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους σχετικά με τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά την πολυαίμακτη επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Τι λέει η πλοιοκτήτρια εταιρεία

Το φορτηγό πλοίο True Confidence επλήγη σήμερα από πύραυλο περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη, μια επίθεση που φέρεται να προήλθε από δυνάμεις των Χούθι, ανέφεραν η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.

Το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου στο οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εξακολουθεί τον πλου, αναφέρει η ανακοίνωση των δύο εταιρειών όπου προστίθεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των 20 μελών πληρώματος και των τριών ένοπλων φρουρών που επέβαιναν σε αυτό.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανέφερε νωρίτερα πως είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Άντεν, που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ναυτιλιακή πηγή, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε πως το πλοίο φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί.

Το True Confidence ανήκει στην καταχωρημένη στη Λιβερία εταιρία True Confidence Shipping και διαχειρίστρια είναι η εταιρεία Third January Maritime με έδρα τον Πειραιά, ανέφεραν οι εταιρείες στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Ανέφεραν πως το πλοίο δεν έχει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

