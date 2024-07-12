Άναυδος έμεινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν άκουσε τον Τζο Μπάιντεν να τον προσφωνεί «πρόεδρο Πούτιν» στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν χθες Πέμπτη ανήγγειλε από το βήμα της Συνόδου τον «πρόεδρο Πούτιν» - εννοώντας όχι τον Ρώσο πρόεδρο φυσικά, αλλά τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όση και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, που συνειδητοποίησε το λάθος λίγα δευτερόλεπτα μετά και επέστρεψε στο μικρόφωνο για να δηλώσει: «...θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι! Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν».

Εν τω μεταξύ, οι κάμερες κατέγραψαν τον Ζελένσκι, αρχικά να μένει άναυδος και μετά να κουνά το κεφάλι του συγκαταβατικά, πριν ανέβει στο βήμα.

Πηγή: skai.gr

