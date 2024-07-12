Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέρριψε το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στη χρήση όπλων που προμηθεύουν δυτικοί σύμμαχοι στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Ουδείς σχεδιάζει να αλλάξει προηγούμενα μέτρα και κατευθυντήριες οδηγίες — και υπάρχουν καλοί λόγοι», είπε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε έπειτα από τη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον.

«Παραμένει καθήκον μας να εγγυηθούμε ότι παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά προλαμβάνουμε την κλιμάκωση σε πόλεμο Ρωσίας-NATO. Και αυτό απαιτεί σοφία, σαφήνεια και σταθερότητα».

Οι κυριότεροι σύμμαχοι του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ενέκριναν στα τέλη του Μαΐου το αίτημα της Ουκρανία να χρησιμοποιεί κάποια από τα όπλα που της παρέχουν για να πλήττει στρατιωτικές θέσεις σε τομείς της ρωσικής επικράτειας, ιδίως για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Στη σύνοδο του NATO, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε να αρθούν οι όλοι οι περιορισμοί. «Αν θέλουμε να νικήσουμε, αν θέλουμε να επικρατήσουμε, αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα μας και να την υπερασπίσουμε, χρειαζόμαστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί», είπε.

Οι περιορισμοί έχουν τεθεί σε διμερές επίπεδο, από τις χώρες που προμηθεύουν οπλικά συστήματα, καθώς και από το NATO. Κάποιες χώρες, όπως η Λιθουανία, προσφέρουν οπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία χωρίς κανέναν περιορισμό, πέρα από αυτούς του διεθνούς δικαίου.

Άλλες όμως έχουν ορίσει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση τους, ιδιαίτερα για να πλήττονται στόχοι στη Ρωσία. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ λένε πως επιτρέπουν με δικά τους οπλικά συστήματα να πλήττονται στόχοι στη ρωσική πλευρά των συνόρων μόνο σε ανταπόδοση ρωσικών πυρών στην περιοχή του Χαρκόβου. Η Ιταλία από την πλευρά της επιτρέπει τη χρήση των όπλων που προμηθεύει μόνο στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

