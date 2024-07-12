Η Ζαχάροβα τρολάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή είπε τον Ζελένσκι… Πούτιν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τρόλαρε την Παρασκευή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επειδή αποκάλεσε τον Ζελένσκι «Πούτιν».

«Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ: ‘’Δίνω τον λόγο στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει τόσο θάρρος όσο και αποφασιστικότητα - κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν’’. Μου φαίνεται ότι η περιβόητη ‘’ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές’’ δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί - υπάρχει ένας φιλορώσος υποψήφιος που ελέγχεται από το ‘’χέρι του Κρεμλίνου’’. Περιμένουμε την υστερία της Χίλαρι Κλίντον για την ‘’επίθεση στην αμερικανική δημοκρατία’’ και την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποκάλυψη συνωμοσίας ‘’εγχώριων τρομοκρατών’’» ανέφερε ειρωνικά στον λογαριασμό της στο X.

Άναυδος έμεινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας όταν άκουσε τον Τζο Μπάιντεν να τον προσφωνεί «πρόεδρο Πούτιν» στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν χθες Πέμπτη ανήγγειλε από το βήμα της Συνόδου τον «πρόεδρο Πούτιν» - εννοώντας όχι τον Ρώσο πρόεδρο φυσικά, αλλά τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όση και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, 81 ετών, που συνειδητοποίησε το λάθος λίγα δευτερόλεπτα μετά και επέστρεψε στο μικρόφωνο για να δηλώσει: «...θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι! Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν».

Εν τω μεταξύ, οι κάμερες κατέγραψαν τον Ζελένσκι, αρχικά να μένει άναυδος και μετά να κουνά το κεφάλι του συγκαταβατικά, πριν ανέβει στο βήμα.

Πηγή: skai.gr

