Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν και οι 5 πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 και τα 11 από τα 19 drones που εξαπολύθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο βασικός στόχος των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ήταν η πόλη Σταροκοσταντίνιβ, όπου βρίσκεται μεγάλη ουκρανική αεροπορική βάση και υφίσταται συχνά πλήγματα, εξήγησε.

Τα drones καταρρίφθηκαν στους αιθέρες 6 ουκρανικών περιφερειών· δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο τι απέγιναν τα υπόλοιπα οκτώ, πρόσθεσε.

«Είναι πιθανό ο εχθρός να χρησιμοποιεί ομοιώματα drones-καμικάζι για να υπερφορτώσει την αντιαεροπορική άμυνα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές», συμπλήρωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Οι κυβερνήτες περιφερειών που έγιναν στόχος (της Σούμι, του Κιέβου, της Χμελνίτσκι και της Μικολάιφ) ανέφεραν επίσης πως δεν τους αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

