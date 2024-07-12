Λογαριασμός
Απίστευτη γκριμάτσα της Μελόνι επειδή άργησαν Μπάιντεν και Στόλτενμπεργκ - Δείτε βίντεο

Η γκριμάτσα της Ιταλίδας πρωθυπουργού κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Μελόνι γκριμάτσα

Ενοχλήθηκε, όπως φαίνεται σε βίντεο, από την καθυστερημένη άφιξη του Τζο Μπάιντεν και του γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, κατά την τρίτη ημέρα των εργασιών της συνόδου κορυφής στην Ουάσιγκτον.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η Μελόνι, ενώ περιμένει την άφιξη του Αμερικανού προέδρου και ενώ μιλάει με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ξαφνικά γυρίζει τα μάτια της προς τα πάνω και αλληθωρίζει κάνοντας πως κοιτά ένα ρολόι, που δεν φοράει.

Τρίτο άτομο, που άκουγε τη συνομιλία τους, έβγαλε τότε το κινητό του για να διαπιστώσει ότι είχε περάσει η ώρα κι η Μελόνι ξαναγούρλωσε τα μάτια της, προτού αντιληφθεί ότι οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω της.

Ο Μπάιντεν και ο Στόλτενμπεργκ άνοιξαν τελικά τις εργασίες της συνόδου με σημαντική καθυστέρηση καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο σχεδόν 20 λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη της εκδήλωσης.

