Η Nissan τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην αυτοκίνηση, έχοντας πλάνο τοποθέτησης στην αγορά αρκετών νέων μοντέλων. Μα το σημαντικότερο όλων είναι η επιστροφή από φέτος στην κερδοφορία.

Ο CEO της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, Τάκης Θεοχαράκης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης του ολοκαίνουργιου Nissan Micra φάνηκε αισιόδοξος για το μέλλον της ιαπωνικής εταιρείας. Αναφέρθηκε στα δύσκολα προηγούμενα χρόνια που έπληξαν την αγορά. «Η οικονομική κρίση επηρέασε βαθιά την ελληνική αγορά μετά το 2010.

Όμως παράλληλα υπήρξαν πολλά γεγονότα που αποπροσανατόλισαν την αγορά. Το 2020 είχαμε την πανδημία του κορωνοϊού που δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις στην παραγωγή, με ελλείψεις ημιαγωγών, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και μεγάλη αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών. Παράγοντες που οδήγησαν τελικά και στην εκτόξευση των τιμών των αυτοκινήτων. Το 2022 είχαμε τον πόλεμο της Ουκρανίας που δημιούργησε εκ νέου αναστάτωση και άνοδο των πρώτων υλών.

Ένα χρόνο αργότερα είχαμε τον πόλεμο στη Γάζα που αύξησε τις μεταφορές των πλοίων. Το 2025 όλη η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία δοκιμάστηκε από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν πολλές γερμανικές και ιαπωνικές εταιρείες. Φέτος έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, με αποτέλεσμα να παγώσει όλη η αγορά και να ανέβουν τα καύσιμα. Όλα αυτά τα γεγονότα δεν άφησαν και δεν αφήνουν την αγορά να βρει τον δρόμο της», τόνισε ο κ. Θεοχαράκης.

Ο ίδιος στάθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Nissan μετά την υπόθεση Carlos Ghosn, αλλά και στις αποφάσεις αναδιάρθρωσης που ακολούθησαν, προκειμένου η εταιρεία να καταφέρει να σταθεροποιηθεί οικονομικά και να επιστρέφει σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης. Κάνοντας μια αναφορά των παγκόσμιων πωλήσεων ο κ. Θεοχαράκης τόνισε πως: «σήμερα στις ΗΠΑ ταξινομούνται περίπου 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα, την Ευρώπη 12,5 εκατομμύρια και στην Κίνα 34 εκατομμύρια. Σήμερα στην Κίνα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, αλλά στο τέλος θα μείνουν πολύ λίγες, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Nissan εκτιμά πως θα επιστρέψει στην καθαρή κερδοφορία μέσα στο οικονομικό έτος 2026, με πρόβλεψη για καθαρά κέρδη κοντά στα 20 δισ. γιεν, δηλαδή περίπου 120 εκατ. ευρώ.

«Μπορεί να είναι μικρή η κερδοφορία, αλλά δείχνει ότι η εταιρεία έχει ανάπτυξη. Τα επόμενα χρόνια θα παρουσιαστούν αρκετά νέα μοντέλα. Το σχέδιο «Re:Nissan» αποτελεί ένα από τα πιο επιθετικά προγράμματα εξυγίανσης στην ιστορία της εταιρείας και προβλέπει περικοπή περίπου 20.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2027, περιορισμό των εργοστασίων παραγωγής από 17 σε 10, αλλά και συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους 500 δισ. γιεν τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία ο κ. Θεοχαράκης επισήμανε πως: «η Κίνα ελέγχει τις πρώτες ύλες. Από την άλλη έχουν χαμηλό χρόνο για τον σχεδιασμό που είναι 2 χρόνια, όταν για τις άλλες εταιρείες αυτός ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος».

Όσον αφορά το πλάνο των νέων μοντέλων το Micra αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς Nissan με τις πρώτες παραδόσεις στην ελληνική αγορά να γίνονται το προσεχή Σεπτέμβριο. Μαζί με το νέο Leaf και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Juke, θα υπάρξει ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο κατηγορίας Α, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και ένα pick up, βασισμένο στην ιστορία του Navara.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

