Μετά τον Μπάιντεν: Το POLITICO παρουσιάζει κι άλλα σαρδάμ ηγετών, και τα βαθμολογεί με «μπαϊντενόμετρο»  

Ήταν μια κακή εβδομάδα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχολιάζει σε άρθρο του το POLITICO. Σε μια μεγάλη γκάφα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, ο Μπάιντεν αποκάλεσε κατά λάθος τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «πρόεδρο Πούτιν». Λίγες ώρες αργότερα, αναφέρθηκε στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις ως «αντιπρόεδρο Τραμπ».



Αλλά ο Μπάιντεν, ο οποίος αντιμετωπίζει εσωκομματική αντίθεση στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δεν είναι ο μόνος πολιτικός που συγχέει ονόματα, μέρη και γεγονότα. Ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, έχει το δικό του μερίδιο από σαρδάμ.



«Το POLITICO σάς φέρνει μια λίστα με γκάφες που οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί σίγουρα θα ήθελαν να ξεχάσουν (αλλά δεν θα τους το επιτρέψουμε)» τονίζει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα, που υπενθυμίζει τις γκάφες, τους… διάσημους «δράστες» τους και βάζει… «μπαϊντενόμετρο», καθώς όπως φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν έγινε άτυπο στάνταρ.

Το σαρδάμ με τον Τραμπ να μπερδεύει δύο από τους αγαπημένους του ισχυρούς άνδρες

Δεν είναι άγνωστο στον Ντόναλντ Τραμπ να συγχέει ηγέτες, αφού μπέρδεψε ανεξήγητα τον κολλητό του, τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας τον περασμένο Οκτώβριο.



«Υπάρχει ένας άντρας, ο Βίκτορ Όρμπαν, τον άκουσε ποτέ κανείς; Είναι πιθανώς ένας από τους ισχυρότερους ηγέτες στον κόσμο. Είναι ο ηγέτης της Τουρκίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κάτι που θα ήταν ένα υπέροχο κομπλιμέντο αν είχε πετύχει τη σωστή χώρα.



Μπαϊντενόμετρο: 3 Μπάιντεν με άριστα το 5

Το σαρδάμ με τον Ομπάμα να μπερδεύει τραγουδιστή της R&B με τον ΥΠΟΙΚ του Ηνωμένου Βασιλείου

Το 2013, σε μια πολύ απίθανη περίπτωση λανθασμένης ταυτότητας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα μπέρδεψε τον πρώην Βρετανό υπουργό Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν με τον… Τζέφρι Όσμπορν, τον αφροαμερικανό τραγουδοποιό.



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Βρετανού ΥΠΟΙΚ στους ηγέτες της Συνόδου G8 σχετικά με τα σχέδια για τον περιορισμό της φοροαποφυγής, ο Ομπάμα διέκοψε την ομιλία του τρεις φορές προσφέροντας την υποστήριξή του στον «Τζέφρι». Όταν η είδηση έγινε viral, ο Ομπάμα ζήτησε συγγνώμη: «Συγγνώμη, φίλε. Πρέπει να σε μπέρδεψα με τον αγαπημένο μου τραγουδιστή R&B».



Η γκάφα οδήγησε σε μια χιουμοριστική ανταλλαγή μηνυμάτων στο Twitter (α, θυμάστε εκείνες τις μέρες), καθώς ο τραγουδιστής άδραξε την ευκαιρία να προτείνει ένα… ντουέτο στον υπουργό, ο οποίος απάντησε χαριτολογώντας ότι μάλλον δεν θα του έκανε αυτή την πρόταση «αν τον είχε ακούσει να τραγουδάει».



Μπαϊντενόμετρο: 4 Μπάιντεν με άριστα το 5

Το σαρδάμ με τον Μπάιντεν να μπερδεύει τον Γάλλο πρόεδρο

Πρέπει να δείχνετε κατανόηση στον Μπάιντεν. Ο 81χρονος πολιτικός υπήρξε μάρτυρας 12 διαφορετικών γαλλικών προεδριών κατά τη διάρκεια της ζωής του - γι' αυτό μπορεί να μπέρδεψε τον σημερινό Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τον πρώην πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν σε μια προεκλογική ομιλία νωρίτερα φέτος.



Μιλώντας σε μια συγκέντρωση στο Λας Βέγκας τον Φεβρουάριο, ο Μπάιντεν είπε μια ιστορία για την σύνοδο κορυφής της G7 που έλαβε χώρα στην Αγγλία το 2021 και εξιστόρησε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον Μιτεράν — λάθος, Μακρόν.



«Αμέσως μετά την εκλογή μου, πήγα σε μια συνεδρίαση της G7 στη νότια Αγγλία. Και κάθισα και είπα, ‘’Η Αμερική επέστρεψε!’’ και ο Μιτεράν από τη Γερμανία -εννοώ τη Γαλλία- με κοίταξε και είπε: ‘’Για πόσο καιρό επέστρεψες’’» σχολίασε χαρακτηριστικά.



Ο Φρανσουά Μιτεράν διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 1981 έως το 1995 και παραμένει ο μακροβιότερος ηγέτης της. Πέθανε το 1996 σε ηλικία 79 ετών.



Μπαϊντενόμετρο: 4 Μπάιντεν με άριστα το 5

Το σαρδάμ με τον Νετανιάχου να μπερδεύει τους Μπόρις



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλεσε κατά λάθος τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον… Μπόρις Γέλτσιν, μπερδεύοντάς τον με τον πρώην (και πολύ νεκρό) Ρώσο πρόεδρο, σε μια ομιλία του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2019.



«Επέστρεψα από μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό Μπόρις Γέλτσιν και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προτού γρήγορα διορθώσει το σαρδάμ λέγοντας ότι εννοούσε τον Τζόνσον. Ο Γέλτσιν πέθανε το 2007.



Το γραφείο του Νετανιάχου προσπάθησε αδέξια να διαχειριστεί τη γκάφα σε ένα βίντεο της ομιλίας του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κόβοντας στο μοντάζ τον Γέλτσιν.



Μπαϊντενόμετρο: 4 Μπάιντεν με άριστα το 5

Το σαρδάμ με τον BoJo να επαινεί έναν δικτάτορα για τη διεθνή ηγεσία του

Έχει ξανασυμβεί! Ο Μπάιντεν δεν είναι ο πρώτος πολιτικός ηγέτης που μπέρδεψε τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.Τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου έξι μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε κατά λάθος, καλά μαντέψατε, τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή ηγεσία του αντί του Ζελένσκι.



Για καλή του τύχη, σε αντίθεση με την γκάφα του Μπάιντεν, ο Ζελένσκι δεν στεκόταν δίπλα στον Τζόνσον εκείνη τη στιγμή.



Μπαϊντενόμετρο: 2 Μπάιντεν με άριστα το 5







